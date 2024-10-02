Одесса, Украина, 3 октября, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) облил красной краской памятный знак «Тень Пушкина» в центре этого города, сообщило украинское интернет-издание «Страна. ua».

Объект находится на улице Дерибасовской. После порчи знака Ганул опубликовал фотографию того, что сделал. На кадрах видно, что часть знака облита краской. Радикал пообещал, что закрасит весь арт-объект.

Памятный знак «Тень Пушкина» был открыт в 2013 году. В декабре 2023 года топонимическая комиссия Одесского горсовета рекомендовала демонтировать этот арт-объект.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкинув Одессе. Вандалы обклеили бюст надписями «Оккупант» и «Хочу в музей к Кате». На это они пошли после слов мэра города Геннадия Труханова о недопустимости сноса указанного монумента. Памятник находится возле администрации Одессы.

В конце сентября Демьян Ганул вместе с другими украинскими радикалами снесли с постамента стелы «Крылья победы» в Одессе изображения ордена Ленина и «Золотой звезды». Их действия были сняты на видео.

Ещё в апреле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Демьяна Ганула по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений) и ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).