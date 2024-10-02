Киев, 2 октября, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией остаётся единственным средством спасения украинцев от тяжёлой зимы. Об этом 2 октября пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

ИА Регнум

«Лишь готовностью Зеленского достичь мира с Москвой можно избежать тяжёлой зимы для украинцев, но политик никак серьёзно не намекает на то, что он хочет этого добиться», — указывает Ахмед Адель.

При этом эксперт отметил, что киевские власти опасаются долгих периодов холода и отсутствия электроэнергии и отопления, так как такое положение деморализует тех украинцев, которые до сих пор не поддерживают идею мирных переговоров с Россией. В такой ситуации граждане могут изменить мнение и выдвинуть властям требование о немедленном завершении конфликта мирным путём.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Зеленский 25 сентября в своём выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, на территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции.

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что жителям Украины нужно готовиться к худшему нынешней зимой. По её словам, полностью восстановить энергетику на контролируемой Киевом территории не выйдет.

Агентство Bloomberg 31 августа написало, что Киеву нереально решить проблемы с отключением света до зимы и увеличить энергетические мощности. По информации издания, из-за длительных отключений света и повреждений инфраструктуры Украину могут покинуть ещё 400 тыс. человек.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, отметил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.