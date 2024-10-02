Москва, 2 октября, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин уверен, что участники программы «Время героев», назначенные на ответственные должности, справятся со своей работой. Об этом он заявил 2 октября на встрече с одним из участников указанной программы, Героем ДНР Артёмом Жогой, которого назначил на должность своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО).

«РИА Новости» / Михаил Метцель

«Всё это очень серьёзная работа… Я уверен, они справятся. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев», — сказал российский лидер в речи, отрывок которой приводит Кремль в своём Telegram-канале.

Глава государства также выразил уверенность в том, что для них эта работа станет первым шагом в развитии будущей карьеры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Артём Жога отреагировал на своё назначение полпредом президента. Он поблагодарил организаторов программы «Время героев» за опыт, полученный за время обучения. Жога отметил, что благодаря этой платформе многие её участники получают назначения на ключевые должности.

Указанная программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению главы государства. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Кремль уточнил, что новые назначения и ответственные должности получили 10 участников программы «Время героев». Так, Герой России Артур Орлов стал руководителем «Движения первых». Новые назначения также получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель.

Алексей Кондратьев назначен на пост члена Совета Федерации РФ. Евгений Чинцов стал спикером городской думы Нижнего Новгорода, а Заур Гурциев — первым заместителем главы Ставрополя. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин. Артём Жога стал полпредом президента РФ в УрФО.