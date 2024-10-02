Триполи, 2 октября, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Боевики ливанского шиитского движения «Хезболла» уничтожили три израильских танка Merkava на юге Ливана, сообщила 2 октября пресс-служба организации.

ИА Регнум

«Бойцы исламского сопротивления уничтожили управляемыми ракетами три танка Merkava, направлявшихся в деревню Марун Ар-Рас», — говорится в Telegram-канале движения.

Сообщается, что все три танка после обстрелов загорелись. Все находившиеся в них военнослужащие погибли.

Как передавало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. На объект сбросили более 80 бомб, каждая из которых весит 1 т.

На следующий день «Хезболла» сообщило о гибели своего генсека Хасана Насраллы, возглавлявшего организацию почти 30 лет. Шиитское движение пообещало отомстить Израилю.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что после убийства Насраллы сформирует единый фронт с «Хезболлой». Оно назвало трусливым терактом операцию Израиля.

Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви 28 сентября сообщил об утверждении планов по операции против ливанского движения для его полного уничтожения. При этом он отметил, что Израилю предстоит пережить тяжёлые дни.

В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию в южных районах Ливана. ЦАХАЛ объявила, что целью вторжения является уничтожение инфраструктуры «Хезболлы», чтобы добиться прекращения обстрелов израильской территории.

Вечером 1 октября Иран в ответ на убийство Насраллы нанёс массовый удар по Израилю. По данным The Jerusalem Post, было выпущено около 400 ракет.