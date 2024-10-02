Москва, 2 октября, 2024, 21:24 — ИА Регнум. У певицы Любови Успенской пропала дочь — 34-летняя Татьяна Плаксина. Об этом РЕН ТВ 2 октября сообщил PR-менеджер артистки.

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Дочь Успенской вторые сутки не выходит на связь. Певица предполагает, что Татьяну могли похитить.

«Информацию подтверждаю», — заявил собеседник агентства.

Адвокат певицы Елена Сенина также заявила, что в этой связи приняты все необходимые меры.

По данным Telegram-канала «112», Успенская регулярно ездит в Новороссию, поэтому родные считают, что Татьяну могли похитить в отместку.

Согласно данным из открытых источников, Татьяна Плаксина родилась в 1989 году в США. Ранние годы она провела в Америке, а затем вместе с матерью приехала в Россию. Девушка активно занималась творчеством и рисовала картины. В 2022 году Плаксина презентовала выход дебютного сингла «Чудо»﻿ под псевдонимом Pacha Tati.