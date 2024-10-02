Москва, 2 октября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Работники кофейни, в которой остановились президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, поделились рецептом эспрессо, сваренным для главы государства.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Кофе для российского лидера сварили из 16 граммов бразильских зерен. Напиток объёмом 30 мл готовился 30 секунд, выяснило «РИА Новости».

Ранее, 2 октября, Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево» на открытие инновационного колледжа для операторов БПЛА и других специалистов в этой области. В ходе осмотра здания президентом вместе с мэром решили попробовать кофе.