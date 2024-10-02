Севастополь, 2 октября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Военнослужащий из Севастополя получил условный срок за то, что выдал травму руки, полученную при падении с кровати, за ранение при авианалёте со стороны ВСУ, сообщила в среду, 2 октября, газета «Коммерсант».

РИА Новости/Алексей Майшев

Как пишет издание со ссылкой на материалы уголовного дела, военный Василий К. в период выполнения задач в зоне спецоперации травмировал руку, упав с кровати на отдыхе в командном пункте. Опасаясь возможных насмешек со стороны сослуживцев, он сообщил командиру, что получил травму по неосторожности во время авианалёта противника.

Позднее военный собрал необходимые справки и подал рапорт на получение единовременной выплаты в размере до 3 млн рублей. Потерпевший получил компенсацию. Однако через некоторое время армейское руководство провело служебное разбирательство и выявило факт махинации. Василия задержали. Суд признал его виновным также по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военного. Суд лишил его свободы на два с половиной года условно с испытательным сроком в полтора года, а также постановил возместить материальный ущерб.

Военный подал апелляцию. Его защита указывает, что получение выплаты за падение с кровати законно, так как травму боец получил не в тылу, а в зоне проведения СВО. Решение суда первой инстанции оставили в силе.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле жителя Приморского края заключили под стражу за мошенничество с выплатами погибшему участнику СВО, его жену поместили под домашний арест. По версии следствия, супружеская пара предложила 46-летнему знакомому отправиться в зону СВО по контракту с Минобороны. Они знали, что у него нет родственников, поэтому задумали в случае его гибели или ранения присвоить выплаты через фиктивный брак. Ущерб от преступных действий превысил 8 млн рублей.