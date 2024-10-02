Москва, 2 октября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. В суд направили уголовное дело в отношении украинского командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Украины полковника Александра Келембета, обвиняемого в убийстве 10 следователей. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

Установлено, что 9 ноября прошлого года комбриг находился с бригадой вблизи города Херсона. Совместно с представителями высшего военного и политического руководства Украины он отдал приказ о запуске двух ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Скадовску Херсонской области. В результате атаки погибли 10 человек, 11 были ранены. Среди погибших — офицеры военных следственных органов СК РФ. Их посмертно наградили орденами Мужества.

«Келембет заочно обвиняется в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Украинского генерала объявили в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сотрудники Следственного комитета собрали сотни томов уголовных дел по фактам преступлений киевского режима в отношении мирных граждан. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены, подчеркнул глава региона.

Днём ранее СК РФ возбудил уголовные дела по статьям об убийстве и теракте в отношении боевиков ВСУ за их преступления в Курской области. Установили, что в конце августа в селе Черкасское Поречное украинцы обстреляли и подожгли три частных жилых дома и убили двух мирных жителей села с особой жестокостью. Кроме этого, в конце сентября боевики, используя БПЛА с прикреплёнными к ним взрывными устройствами и ёмкостями с зажигательной смесью, подожгли в селе Волоконск частные жилые дома, внутри которых находились люди.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 сентября заявила, что Москва призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления, в том числе террористические, совершаемые киевским режимом. Она перечислила ряд атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах, указала на истязание военнопленных и мирных жителей украинскими боевиками.