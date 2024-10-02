* — физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 2 октября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Следственный комитет даст правовую оценку высказываниям депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщил 2 октября СК РФ.

Igor Golovniov/Zuma/TASS

В Сети распространилась видеозапись, на которой украинский депутат призвал к нанесению ударов по Москве во время выступления на очередном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Данному факту <…> будет дана надлежащая правовая оценка», — сообщило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова в марте заявила, что Киев осуществляет системную террористическую деятельность против россиян на протяжении последних лет. Она напомнила о планомерных обстрелах ВСУ жилых кварталов, детских садов, школ, лечебных учреждений, атаках на значимые российские объекты гражданской инфраструктуры, о покушениях на общественных деятелей и журналистов.

В апреле дипломат добавила, что Киев выбрал путь терроризма и экстремизма, хотя у него было время осознать, насколько чудовищны будут его шаги.

В мае МИД России выразил протест британскому послу из-за заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у Украины праве наносить удары по территории России с применением британского оружия. Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала Захарова.