Москва, 2 октября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. «Росатом» перенес продуктивную инфраструктуру на новую версию платформы виртуализации Private Cloud от VK Tech. Это следует из пресс-релиза компании.

РИА Новоссти/ Григорий Сысоев

Процесс переноса занял 12 дней без перерыва в предоставлении услуг. Специалисты VK Tech разработали уникальное технологическое решение по миграции, аналогов которого на российском рынке в данный момент не существует. Работу проводила объединенная команда АО «Гринатом» и VK Tech.

«Миграция на новую версию платформы прошла успешно за счёт заранее спланированного графика работ, что позволило обеспечить непрерывную доступность информационных ресурсов», — отметили в компании.

Благодаря облачной платформе «Росатом» увеличил количество развернутых в частном облаке информационных систем в пять раз. Масштабирование ИТ-инфраструктуры позволило как оптимизировать процессы внутри компании, так и обеспечить надёжное хранение и обработку больших объёмов данных, что крайне важно для атомной отрасли, нуждающейся в безопасности и точности информации.

Защищенное корпоративное облако (ЗКО) «Росатома» объединило инфраструктурные и платформенные сервисы, на базе которых в частном облаке размещены основные ИТ-системы, включая кадровые и финансовые, сервисы для внутренних коммуникаций и документооборота, решения 1С, а также решение по авторизации и идентификации АтомID.

По словам директора по информационным технологиям АО «Гринатом» Владимира Золотова, автоматизация процессов, использование аналитики больших данных и внедрение современных технологий искусственного интеллекта становятся более доступными благодаря мощным облачным решениям. Их внедрение позволяет улучшить качество услуг, предоставляемых компанией.

«Итогом обновления платформы стал новый, более устойчивый и производительный функционал, который ляжет в основу проектов атомной отрасли в сфере информационных технологий. На фоне текущих геополитических и экономических изменений такая гибкость в управлении ИТ-ресурсами является особенно важной», — рассказал Золотов.

Важным изменением стало появление магазина приложений, позволяющего легко развёртывать и эксплуатировать системы, делая процесс управления ими более удобным и эффективным.

Управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев отметил, что госкорпорация объединяет более 450 предприятий и 350 тысяч сотрудников, которые каждый день пользуются корпоративными цифровыми сервисами для решения своих задач. Перенос ИТ-инфраструктуры в частное облако начался пять лет назад с первых 50 систем. На базу VK Cloud переместили ключевые решения, обеспечив предприятия защищёнными и адаптированными под потребности атомной отрасли сервисами, добавил он.

Как сообщало 24 сентября ИА Регнум, VK Tech запустил платформу VK Data Platform для комплексной работы с большими объёмами информации, нейросетями и искусственным интеллектом. Ряд инструментов платформы доступен в облаке VK Cloud и опробован на реальных проектах российских компаний. Среди них — Cloud Storage (S3-хранилище), Cloud Kafka, Cloud Spark, Cloud Flink и Cloud ML Platform.

Платформа может быть развёрнута на различных типах инфраструктуры, включая публичные и частные облака, а также собственные серверы компании. Компоненты VK Data Platform разворачиваются на основе Kubernetes, что позволяет динамически распределять вычислительные мощности, эффективно утилизировать аппаратное обеспечение и обеспечивать высокий уровень отказоустойчивости.

В начале сентября стало известно, что коммуникационная платформа для бизнеса VK WorkSpace 3 сентября запустила инструмент для быстрого переноса данных компаний из сторонних сервисов, в том числе писем, календарей, облачных хранилищ. За один раз можно будет перенести данные до 20 тыс. пользователей. Процесс переноса происходит в фоновом режиме, не препятствуя работе команд.