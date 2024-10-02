Екатеринбург, 2 октября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Глава посёлка Нейво-Шайтанский Свердловской области Александр Шаньгин, весной отправившийся добровольцем в зону специальной военной операции, получил тяжёлое ранение в спину. Об этом 2 октября сообщил советник губернатора региона Сайгид Билалов.

ИА Регнум

«В ходе выполнения боевых задач он получил тяжелейшие ранения, в том числе была повреждена спина», ― уточнил в беседе с Ura.ru советник главы региона.

В настоящее время Шаньгин проходит реабилитацию в одном из госпиталей Екатеринбурга.

Александр Шаньгин возглавлял посёлок Нейво-Шайтанский 12 лет. На спецоперацию он отправился в апреле 2024 года, дома его остались ждать жена и трёхмесячный ребёнок.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле актёр Михаил Мамаев, известный по роли Никиты Оленева в фильмах про гардемаринов, получил ранение в зоне проведения спецоперации. На снимке из госпиталя артист лежит на больничной койке с повязкой на глазу. Никаких комментариев и подробностей получения травмы он не сообщил.