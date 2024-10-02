Москва, 2 октября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Актриса Елена Коренева, открыто осудившая политику России в отношении Украины ещё в 2014 году, сыграет в двух спектаклях в Москве. Информация об этом размещена на сайтах культурных учреждений, предоставивших ей площадку для выступлений.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Елена Коренева

Звезда советских кинокартин «Покровские ворота» и «Тот самый Мюнхгаузен» планирует выйти на сцену в двух постановках. Это спектакли «Ловушка» и «Я убил царя».

Коренева выступает последовательным критиком политики РФ по Украине с 2014 года. Начало специальной военной операции актриса публично осудила, однако от эмиграции отказалась.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года имя Кореневой исчезло с афиши мероприятия памяти Булата Окуджавы, на которой она изначально была заявлена как участница. Также пропали имена шоумена Ивана Урганта, после начала спецоперации уехавшего из России, и актёра Вениамина Смехова.

Критику в адрес Урганта высказывала актриса Яна Поплавская. Она заявила, что при помощи него и других деятелей культуры, осудивших действия российской армии, в России действует «пятая колонна».