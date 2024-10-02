Москва, 2 октября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, которому удалили злокачественную опухоль, рассказал о своём самочувствии после операции в среду, 2 октября, в своём Telegram-канале.

Елена Никитченко/ТАСС

Он сообщил, что хирургическое вмешательство длилось порядка девяти часов.

«Я живой! Я выжил!» — сказал Кушанашвили.

Телеведущий тепло поблагодарил врачей за то, что сделали невероятное. Он добавил, что в подобных случаях, как у него, 99 из 100 человек умирают, а ему удалось победить рак. Кушанашвили отметил, что уже готов приступить к работе и снимать свою программу.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Кушанашвили удалили злокачественную опухоль.

20 июня телеведущего госпитализировали в подмосковном Красногорске после того, как он приехал сдавать анализы. Из-за тяжёлого состояния, вызванного острой непроходимостью кишечника, его поместили в реанимацию. Медики обнаружили у него раковую опухоль. Врачи решили проводить операцию.

На следующий день Кушанашвили находился в стабильном состоянии после хирургического вмешательства. Через неделю его перевели из реанимации в отдельную палату больницы в Красногорске.

Его друг, российский журналист и обозреватель Владимир Полупанов тогда сообщил, что телеведущему предстоит ещё одна операция, однако её будут делать в другой больнице.