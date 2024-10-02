Москва, 2 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Россия отклонила демарш Японии по якобы произошедшему инциденту с российским самолётом у границ страны. Об этом 2 октября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Дипломат прокомментировала ситуацию с российским военным самолетом, который якобы нарушил границы Японии и был замечен у острова Хоккайдо.

«Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме. Демарш был отклонен российской стороной. Никакой информации, подтверждающей его обоснованность, у нас нет», — заявила Захарова.

Японские СМИ со ссылкой на минобороны страны сообщили 23 сентября, что российский противолодочный самолет Ил-38 якобы нарушил воздушное пространство страны.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что условий для возобновления мирного договора между Москвой и Токио пока нет. Он напомнил, что Япония присоединилась к призывам Запада достичь стратегического поражения России.