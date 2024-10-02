Белгород, 2 октября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. В результате обстрела села Ясные Зори в Белгородской области со стороны украинских формирований один мирный житель погиб и ещё 13 получили ранения. Об этом 2 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Село Ясные Зори Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Попадание в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего, уточнив, что ещё 13 человек были ранены при обстреле.

Глава области уточнил, что 11 человек из этого числа, включая двоих в тяжёлом состоянии, направили в больницы Белгорода и ещё двое находятся в Октябрьской районной больнице.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 октября Гладков написал, что один человек погиб и четверо были ранены в результате обстрела украинскими войсками села Крапивное в Шебекинском городском округе. Мужчина скончался на месте от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.

Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько 30 сентября сообщил об обстреле города со стороны украинских боевиков. В результате этого погиб мирный житель.

Ранее в этот же день ВСУ обстреляли жилой массив в Горловке, в результате чего были ранены пять мирных жителей. Также после обстрелов были обнаружены украинские суббоеприпасы типа «колокольчик».