Киев, 2 октября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Украинские мужчины стали массово оформлять опеку над недееспособными лицами, чтобы получить право на отсрочку от призыва в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом 2 октября сообщило издание «Экономическая правда».

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«В 2023–2024 годах количество дел о назначении опекуна выросло более чем вдвое», — отмечается в материале.

За полтора года, по подсчётам издания, было принято около 13 тыс. судебных решений о назначении. Причина столь возросшего интереса украинцев к уходу за больными заключается в том, что, в соответствии со статьей 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», опекуны недееспособных лиц не подлежат призыву на службу по мобилизации.

Как передавало ранее ИА Регнум, ВСУ проводят мобилизацию молодых людей младше 25 лет, не имеющих военного опыта и образования, несмотря на то, что это противоречит закону. В мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались не годными к военной службе.

В российских силовых структурах 20 сентября сообщили, что украинские боевики формировали отряды из 18−19-летних юношей, чтобы использовать их для сдерживания продвижения Вооружённых сил России на самых острых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Широко применявшаяся украинской армией в 2022–2023 годах тактика использования неопытных бойцов для эвакуации ценного личного состава привела к тому, что возрастной ценз членов спецотрядов ВСУ пришлось увеличить.