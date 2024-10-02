Вашингтон, 2 октября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. В начале 2025 года Apple планирует выпустить следующее поколение iPhone SE. Об этом 2 октября сообщило агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что новая модель станет первым обновлением линейки SE с 2022 года. Обозреватель агентства Марк Гурман заявил, что бюджетный аппарат получит дизайн в стиле актуальных iPhone: он будет иметь экран с тонкими рамками без кнопки Home и биометрический сенсор Face ID. Текущая модель SE стоит $429 долларов, что значительно дешевле стандартного iPhone, но дороже, чем его конкуренты на Android.

Смартфон должен получить поддержку платформы искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. У гаджета будет 8 гигабайт оперативной памяти — это минимум для работы с функциями ИИ. Прочие характеристики смартфона не раскрываются.

Также вместе с iPhone SE американская компания представит 11-дюймовые и 13-дюймовые планшеты iPad Air.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября американская компания Apple в рамках осенней презентации показала обновлённую линейку продукции. Линейка состоит из стандартного iPhone 16, модификации Plus, а также флагманских Pro и Pro Max.

По утверждению разработчиков, Apple 16 и Apple 16 Plus в корпусах из алюминия оснащены процессором A18, который делает их на 40% быстрее по сравнению с Apple 15. Также обновлены камеры телефонов до 48 мегапикселей, увеличено время работы батареи, улучшено качество звука. Смартфоны будут использовать технологию искусственного интеллекта.

Старт продаж в нескольких странах анонсировали на 20 сентября.

18 сентября от владельцев iPhone начали массово поступать жалобы на ошибки в работе гаджетов после обновления iOS 18. По их словам, производительность устройств после этого резко снизилась. Пользователи утверждают, что гаджеты стали быстро разряжаться, а после подключения к питанию восполнение заряда происходит очень медленно. И лишь немногие владельцы таких смартфонов заявили, что обновление никак не повлияло на их заряд батареи.