Москва, 23 октября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Свой тридцатилетний юбилей в этом году отмечает девелопер «Донстрой». За это время компания стала трендсеттером на рынке недвижимости и вошла в тройку лидеров по вводу жилья в столице за 2023 год среди девелоперов без госфинансирования, следует из данных портала «Единый ресурс застройщиков».

«Донстрой» «Дом на Мосфильмовской»

За 30 лет работы девелопер построил целый город. Общая площадь проектов «Донстрой» превысила 6,1 млн кв. м., а в построенных комплексах проживают уже более 95 тыс. человек.

Только по итогам 2023 года «Донстрой» ввел в эксплуатацию свыше 630 тыс. кв. м. недвижимости. Компания зарекомендовала себя как ответственный и надежный застройщик, который соблюдает высокие стандарты качества строительства и сроки сдачи объектов. К примеру, в прошлом году в некоторых проектах «Донстрой» начал выдавать ключи на несколько месяцев раньше срока.

«Донстрой» «Событие»

Первые крупные проекты девелопера запускались еще в 1997 году на северо-западе столицы. С самого начала компания ориентировалась на новые решения в архитектуре, создавая уникальные комплексы. Наиболее узнаваемый проект «Донстрой» в этом периоде — квартал премиум-класса «Алые Паруса» на берегу Москвы-реки. Комплекс знаменит не только интересным дизайном, но и уникальной инфраструктурой — на его территории расположены собственный яхт-клуб, футбольное поле и вертолетная площадка.

Проекты «Донстрой», построенные в конце 90-х, сформировали рынок премиального жилья и его тренды — это уникальная архитектура, разнообразие планировок, сочетание квартир и пентхаусов, развитая инфраструктура, комфортная среда. Этих принципов девелопер придерживается и будет придерживаться в дальнейшем.

«Донстрой» «Триумф-палас»

В нулевых компания попала в Книгу рекордов Гиннеса: ее комплекс «Триумф-Палас» был признан самым высоким жилым зданием Европы. Международное признание получил и комплекс «Дом на Мосфильмовской», который вошел в число лучших высотных зданий Европы.

«Донстрой» «Воробьевы горы»

Однако «Донстрой» не останавливался на достигнутом. Девелопер среди первых стал участником программы реорганизации промышленных территорий в Москве. Так, на месте бывшей промзоны «Серп и молот» площадью более 60 гектаров компания возвела комплекс «Символ», а в Хорошево-Мневниках построила аналогичный проект «Сердце Столицы». Эти проекты внесли значительный вклад в изменение облика города и были удостоены наград Правительства Москвы.

«Донстрой» «Алые Паруса»

«Донстрой» также развивает новый формат жилых комплексов. Один из них — это проект «Остров», строительство которого началось в 2021 году. Он представляет собой экосистему из 10 бизнес и премиум кварталов, окруженных Москвой-рекой и 650 га парков. Здесь располагаются как технологичные квартиры с разнообразной планировкой, так и частные виллы. Территория комплекса представляет собой парк, где каждый двор имеет свой собственный дизайн и концепцию: от цветущего луга до ручья между холмов.

«Донстрой» «Символ»

На сегодняшний день компания реализует в Москве клубный дом «ДомXXII» с террасами, открывающими вид на Москву-реку. Новый проект является синергией современных архитектурных и технологических решений, которые органично вписываются в исторический район Хамовники. «Донстрой» также продолжает комплексную застройку на территории Раменок в окружении зеленых массивов и заповедных зон, но при этом всего в 15 минутах езды от центра города. Проект включает в себя клубные дома «Река» и кварталы «Огни» и «Событие», последний из которых недавно был внесен в книгу рекордов России за самый высокий пешеходный мост в жилом здании — его высота составила 170,59 м.

«Донстрой» «Остров»

За 30 лет девелопер создал целый ансамбль современных и комфортных комплексов, являющихся украшением Москвы. В разработке у «Донстрой» — уже новые уникальные проекты, каждый из которых соответствует заданному ранее высокому стандарту: создавать эксклюзивные городские проекты, меняющие представления об элитном жилье столицы.

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