Москва, 2 октября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. С начала Года семьи в российские ЗАГСы через портал «Госуслуг» поступило более 450 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию брака. В рамках онлайн-марафона «Выходи за меня» одна из пар получит в подарок романтическую поездку по России стоимостью 300 тыс. рублей.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«На главный приз — путешествие — могут претендовать четыре пары — победители, уже узаконившие свои отношения с помощью «Госуслуг» или планирующие расписаться до 1 декабря. Влюбленные смогут выбрать разные форматы отдыха — от активного в горах до спокойного на побережье моря», — следует из пресс-релиза.

Для участия в розыгрыше нужно поделиться своей историей любви на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» под тематическими хештегами.

Кроме того, среди участников еженедельно разыгрывают сертификаты магазинов косметики и маркетплейсов, подписки на онлайн-сервисы музыки и кино — на них могут претендовать в том числе пары, пока не зарегистрировавшие брак, и те, кто сделал это очно.

Конкурс проходит с поддержкой национального проекта «Цифровая экономика», реализуемого по решению президента. Конкурс продлится до 13 октября. Подробности акции на сайте проекта выходизаменя.рф.

Трогательной историей поделились супруги из Ростовской области. Алёна Паксёлова встретилась со своим будущим мужем Николаем семь лет назад в офисе сотовой связи, где они оба работали. Затем их пути временно разошлись. Однако, несмотря на расстояние, они всегда поддерживали связь. После вступления в отношения Николай пригласил Алёну на ужин в сад, где был накрыт стол с блюдами из любимого ресторана, окруженный цветами и огоньками. В этот вечер он сделал предложение, ответ на которое был дан без сомнений. Теперь пара соревнуется за возможность отправиться в путешествие в числе участников марафона.

Как сообщало ИА Регнум, в России 13 июля стартовал онлайн-марафон для семейных пар и молодожёнов «Выходи за меня». В 2023 году с помощью портала «Госуслуги» заключили брачный союз почти половина молодожёнов — более 435 тыс. пар.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о планах по запуску в РФ пяти новых национальных проектов — «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».