Истра, Московская область, 2 октября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Несовершеннолетний сын погибшего в Истринском районе Подмосковья экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) Константина Завизенова обнаружил на столе в доме записку и алкоголь. Об этом 1 октября сообщил Telegram-канал Mash.

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По информации канала, после обнаружения записки он услышал хлопок. Тело Завизенова было под ёлкой. Рядом с ним лежало зарегистрированное ружьё. Предположительно, мужчина покончил с собой.

Константин Завизенов родился в 1974 году в Перми, а в 1996-м, отучившись в городском университете, получил специальность «инженер-химик-технолог».

В 2003–2006 годах он руководил отделом инвестиций департамента регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России, затем в течение года был главой департамента управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом». В 2007–2016 годах перешёл в «Интер РАО ЕЭС», а затем поработал директором по капитальному строительству зарубежных атомных электростанций «Атомстройэкспорта».

В августе 2022 года Завизенова назначили на должность министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. Спустя год, в июне 2023 года, он покинул пост.