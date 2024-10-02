Москва, 2 октября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве младенца направлено на пересмотр, сообщили 2 октября в пресс-службе Верховного суда России.

Евгений Одиноков/РИА Новости Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая

В суде сообщили, что апелляционное решение Первого апелляционного суда и кассационное определение Уголовной коллегии Верховного суда отменяются. Дело решено направить на новое апелляционное рассмотрение.

«Избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря», — сообщили в суде, добавив, что сам приговор отменён не был.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело против анестезиолога-реаниматолога Калининградского перинатального центра Сушкевич и бывшего главврача калининградского роддома № 4 Белой возбудили в ноябре 2018 года. Врачей обвинили в убийстве младенца.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд оправдал врачей. Решение вынесли присяжные. В мае следующего года решение суда отменили и дело направили в Московский областной суд на повторное рассмотрение.

В сентябре 2022 года суд присяжных признал обеих женщин виновными в убийстве. Суд пришёл к выводу, что врачи решили убить младенца с помощью повышенной дозировки лекарственного препарата. Белую приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии, Сушкевич — к девяти годам.

В апреле прошлого года Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил этот приговор в силе.