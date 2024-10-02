Москва, 2 октября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Актёр Алексей Облаков, снявшийся в фильме «Сволочи», умер в возрасте 41 года. Информацию об этом опубликовали в среду, 2 октября, на странице артиста в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из к/ф «СОБР». 2011. Россия Алексей Облаков

В публикации говорится, что актёр скончался 2 октября. Причина смерти не указана.

На странице указано, что артист проживал в Москве. Последний свой пост он разметил 1 декабря 2023 года.

Алексей Облаков родился 2 ноября 1982 года в Москве. Кроме фильма «Сволочи», сыграл в сериалах «Игра», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований», «СОБР» и «Розыск». Он также работал каскадёром в фильме «Неверность», сериалах «Молодая гвардия», «Тайны дворцовых переворотов» и других.