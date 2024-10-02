Москва, 2 октября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Из-за плотной городской застройки возведение станции «Достоевская» на Кольцевой линии московского метро будет производиться вручную в течение примерно пяти лет. Об этом 2 октября рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около четырёх-пяти лет. Но надеюсь, что исторический проект завершится успехом», — заявил он.

Градоначальник уточнил, что эта станция будет очень важна для всех москвичей, пользующихся метрополитеном.

По словам Собянина, у реализации этой идеи достаточно большой исторический срок, так как московские власти ещё с 1950 года намеревались соединить в этой зоне крайне загруженные Люблинско-Дмитровскую и Кольцевую линии метро.

Он пояснил, что для строительства новой станции нужно будет проложить запасные тоннели для поездов Кольцевой линии, построить на ней станцию и соединить их с Люблинско-Дмитровской линией, а также построить выходы по пешеходным переходам на проспект Мира. Собянин добавил, что всю эту работу под землёй придётся выполнять практически в ручном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября стало известно, что между станциями МЦД-3 «Перово», метро и МЦК «Шоссе Энтузиастов» построят удобные пешеходные маршруты и установят дополнительные остановки общественного транспорта. Последние будут оснащены беспроводной связью и зарядными слотами.

Собянин 26 сентября рассказал о начале строительства тоннеля на Рублёво-Архангельской линии метро между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха». Он уточнил, что этот отрезок будет соединён с участком «Шелепиха» — «Деловой центр», ранее входившим в Большую кольцевую линию метро.