Вашингтон, 2 октября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Пилот пассажирского самолёта компании British Airways снял на видео, как на Израиль летят запущенные Ираном ракеты, сообщила газета The New York Post.

Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

«Его снял пилот рейса в Дубай во вторник (1 октября. — Прим. ред.) вечером. Видно, что это явно залп недавно выпущенных баллистических ракет, поднимающихся в ночное небо по пути в Израиль», — говорится в публикации.

Отмечается, что ракеты не задели пассажирский борт, но пролетели достаточно близко от него. Вскоре после ракетного удара на платформах отслеживания полётов было видно, что небо над Ираном и Израилем опустело.

Как передавало ИА Регнум, Иран нанёс массированный ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. По данным издания The Jerusalem Post, по территории еврейского государства запустили примерно 400 ракет.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана назвал атаку ответом на ликвидацию ВВС Израиля лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в ходе бомбардировки Бейрута. КСИР пригрозил новыми атаками в случае реакции Тель-Авива.

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что вооружённые силы примут меры в ответ на удары Израиля. Они продемонстрируют наступательные возможности, когда командование определит время и цель.

Из-за роста напряжённости на Ближнем Востоке Росавиация рекомендовала воздержаться от полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines и Red Wings перенесли ряд рейсов и скорректировали некоторые маршруты.

Изменения маршрутов привело к тому, что время полёта из Москвы в ОАЭ увеличится до восьми часов вместо 5,5 часа. Самолёты будут облетать опасные зоны через Пакистан, Таджикистан и Оман.