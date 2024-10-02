Москва, 2 октября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. На 42-м году жизни умер российский актер кино и сериалов Алексей Облаков в результате остановки сердца. Мужчина сильно переживал смерть отца и употреблял большое количество алкоголя. Об этом ИА Регнум сообщила супруга актера.

Соцсети Алексей Облаков

Похороны пройдут 5 октября на Перепечинском кладбище в Солнечногорском районе. По словам супруги Вероники, причиной смерти её мужа стала проблема с алкоголем.

«У него в июне умер отец. После его смерти он очень сильно переживал и запил, сердце не выдержало», — поделилась Вероника.

Облаков родился в 1982 году в Москве. Снимался в кино с середины нулевых: «Боец. Рождение легенды», «Капкан для киллера», «Тайны дворцовых переворотов», «Молодая гвардия», «Сволочи», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований», «СОБР» и другие проекты.