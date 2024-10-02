Москва, 2 октября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Клиенты «Альфа-Банка» столкнулись с проблемами при входе в приложение банка и «Альфа-Онлайн», однако сейчас сервисы работают в штатном режиме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Там заявили, что сбоя нет и сервисы работают в штатном режиме. Пользователям рекомендовали позже ещё раз попробовать войти в приложение.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», 2 октября в работе у «Альфа-Банка» проблем не обнаружили. Однако жалобы на работу приложения зафиксировали в нескольких регионах России. Так, небольшое количество жалоб зафиксировано в Москве — 39% и в Санкт-Петербурге — 10%.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в работе мобильного приложения Сбербанка произошёл сбой. В пресс-службе кредитной организации объяснили, что в связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Все неполадки устранили.