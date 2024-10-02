Москва, 2 октября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещён 2 октября на сайте официального опубликования правовых актов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Закон предписывает освобождать обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы, от уголовной ответственности на стадии судопроизводства.

Аналогичный правовой механизм предусмотрен и для осуждённых, в отношении которых вынесли приговор, но он не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Закон позволит подсудимым заключать контракты с ведомством на этапе, пока уголовное дело в их отношении направлено в суд для рассмотрения по существу. При этом норма не будет касаться тех, кого обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — указано в документе.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Верховный суд России предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных по мобилизации или заключивших контракт с Министерством обороны, на стадии судебного производства по уголовным делам. Ходатайство о приостановлении уголовного дела смогут подавать командования воинских частей.

Согласно действующему законодательству, возможность освобождения от уголовной ответственности в случае заключения контракта с Минобороны или призыва по мобилизации есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осуждённых.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 сентября заявил, что подсудимые и заключённые уже достаточно давно проходят службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции, однако есть много связанных с этим нюансов, которые нуждаются в правовом оформлении. Представитель Кремля отметил, что инициатива об освобождении бойцов СВО от уголовной ответственности на стадии судебного производства пошла от народных избранников.

Глава государства 23 марта подписал два закона, предусматривающие закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности для тех, кто заключил контракт о прохождении службы в Вооружённых силах России в период СВО. Освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости будет возможно, если контрактник получит государственную награду, а также в связи с увольнением со службы по отдельным основаниям.