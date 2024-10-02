Южно-Сахалинск, 2 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Для Сахалина разработали концепцию первого в России пассажирского поезда на водородных топливных элементах. Об этом 2 октября сообщил в Telegram-канале Трансмашхолдинг.

Telegram-канал Трансмашхолдинг

Макет инновационного транспорта представили на Дальневосточном энергетическом форуме (ДЭФ) в Южно-Сахалинске.

«Водородный поезд является уникальным продуктом и не имеет аналогов в странах колеи 1 520 мм. Поезд создается в рамках масштабного проекта, реализуемого ТМХ совместно с Росатомом, РЖД и правительством Сахалинской области», — рассказали в холдинге.

Эксплуатацию нового состава планируют начать в Сахалинской области. Регион стал одной из главных площадок для развития водородных технологий России. Первый образец для испытаний холдинг намерен сконструировать в 2025 году. Регулярные перевозки на пригородных водородных поездах, предположительно, начнутся к 2028 году.

Как сообщало ИА Регнум, в июне на Сахалине начал работать первый в России водородный полигон, посвящённый производству так называемого зелёного водорода. Его работу обеспечивает солнечная электростанция. Также полигон планируют использовать для электроснабжения нескольких небольших населённых пунктов и мобильных систем генерации электроэнергии.