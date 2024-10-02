Москва, 2 октября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В России в течение первых шести месяцев 2024 года выявили 368 тыс. нелегально занятых работников, что на 1,3% меньше, чем было в том же периоде 2023 года, когда обнаружили 373 тыс. нарушителей. Об этом заявили в Роструде.

ИА Регнум

Это касается всех видов нарушений. К ним относятся в том числе работа без трудового договора и без лицензии в сфере услуг, неофициальные выплаты зарплат и нелегальная подработка, сообщила 2 октября газета «Известия».

В масштабах России общее количество трудовых нелегалов составляет менее 1% от всей рабочей силы. По данным Росстата, в июле в РФ официально трудились 74,4 млн человек, еще 1,86 числились безработными.

При этом эксперты считают проблему с нелегальным трудоустройством более масштабной. Сокрытие работников позволяет организациям не платить страховые взносы и отказаться от обеспечения социальных льгот и прав.

«В условиях кадрового дефицита компании часто прибегают к неформальной занятости для оперативного закрытия вакансий. Экономический перегрев подталкивает работодателей к обходу нормативов ради минимизации налогов и ускоренного найма», — заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Как передавало ИА Регнум, по итогам на конец сентября, в России с начала года сотрудники МВД аннулировали более 43 тыс. патентов, выданных иностранцам, которые своевременно не подали уведомление о трудоустройстве. Показатель вырос втрое в сравнении с прошлым годом.

Правительство России в мае утвердило положение о создании межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Им поручено координировать работу органов для мониторинга трудовой деятельности и выявления нарушений.

Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что в стране не хватает рабочих рук, поэтому необходимо привлекать трудовых мигрантов. Но это не должно создавать проблемы на рынке труда, нужны квалифицированные специалисты, которые уважают российские традиции и русский язык.