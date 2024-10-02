Москва, 2 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Приложение Rutube оказалось доступно для скачивания только для жителей США. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба российского видеохостинга.

Global Look Press/Sergey Elagin/Business Online

Там отметили, что в магазине Google Play произошла «забавная путаница»: вместо введения новых санкций российское приложение стало доступно только в США. Теперь американские пользователи активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы.

«Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен, и теперь вся Америка в поисках ответа на вопрос, как же правильно вальсировать «Калинку», — прокомментировали в Rutube.

Действительно, при поиске приложения в Google Play на территории РФ отображаются только приложения «Rutube детям» и «Студия Rutube».

Как сообщало ИА Регнум, Rutube вместе с «VK видео» и TikTok вошёл в тройку наиболее скачиваемых в августе приложений в России в AppStore. В компании отмечали, что больше 30 тыс. авторов каждый день загружают контент на платформу, около половины из них пользуются сервисом импорта из YouTube. Сервис вышел в лидеры по спросу среди российских видеохостингов.

18 сентября на видеохостинге Rutube появился официальный канал Кремля.