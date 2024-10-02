Дублин, 2 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Ирландская католическая церковь, запятнавшая себя чередой громких скандалов, столкнулась с острой нехваткой священнослужителей. Об этом 2 октября сообщило «РИА Новости».

Lorena SopÃƒÂªNa/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным агентства, местные епископаты открыли набор волонтёров, которых собираются готовить к пастырскому служению. В то же время количество семинаристов резко снизилось — так, в столице республики Дублине, городе с миллионным населением, на факультете пастырского служения учится один человек.

Одной из причин кадрового голода и общего упадка католической церкви в Ирландии называют цепочку скандалов, в том числе и сексуальных, которые потрясали общество последние несколько лет.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября священнослужители в польском городе Домброва Гурнича устроили секс-вечеринку в здании, принадлежащем приходу. Они принимали таблетки для улучшения потенции и вызвали мужчину для оказания им секс-услуг. Через какое-то время жиголо стало плохо, он потерял сознание. Один из участников вечеринки вызвал скорую помощь, но другие гости отказались пускать медиков в здание и сделали это только после вмешательства полиции.

Ранее в США разгорелся скандал вокруг многочисленных случаев педофилии в лоне католической церкви. Прокуратура штата Пенсильвания выявила более 300 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми. По данным ведомства, пострадали больше 1000 детей, некоторым из них было меньше 10 лет. Папа Римский Франциск обратился к католикам всего мира с призывом искоренить «эту культуру смерти». Боль пострадавших от этого насилия слишком долго игнорировали, замалчивали и скрывали, подчеркнул он. Также папа отмечал, что в католической церкви стало «слишком много педерастов».