Угледар, ДНР, 2 октября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) выходят из Угледара Донецкой Народной Республики. Об этом 2 октября сообщила украинская оперативно-стратегическая группировка «Хортица» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Военные уточнили, что в город были направлены резервы Вооружённых сил России для проведения фланговых ударов. В результате силы украинской армии истощились, возникла угроза окружения Угледара.

Высшее командование ВСУ предоставило разрешение на вывод украинских подразделений из города для сохранения личного состава и боевой техники.

Как передавало ИА Регнум, генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках с фронтов. Последний раз в утренней сводке от 1 октября было указано, что украинская армия отразила атаки на город. Ранее этот населённый пункт фигурировал в сообщениях о боях на времевском направлении.

Вечером 1 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) признал, что украинские войска отступили из Угледара. Он также назвал это позором для ВСУ и потребовал отправить в отставку министра обороны Украины Рустема Умерова.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в тот же день в видеообращении заявил, что нынешняя ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины остаётся очень, очень сложной.

2 октября советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что ещё рано говорить о полном освобождении города. По его словам, российские военные находятся на территории Угледара и установили государственный флаг РФ на здании городской администрации. Но на территории ещё остаются разрозненные части ВСУ, ведётся зачистка.