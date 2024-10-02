Киев, 2 октября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Украинизация населения в Ивано-Франковске должна выйти на более серьёзный уровень. Об этом 2 октября в интервью агентству «Укринформ» заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Prymasal

Он напомнил, что раньше был сторонником «ласковой» украинизации, однако сейчас, по его мнению, необходимо ужесточить требования в языковом вопросе, потому что процесс перехода с русского языка на украинский замедлился. Мэр отметил, что даже в Ивано-Франковске среди населения русский язык звучит чаще, чем украинский.

«Общество должно максимально переходить на украинский и ставить такие требования», — указал Марцинкив.

Мэр призвал пропагандировать курсы украинского языка, законодательство, которое его защищает, и внедрять другие мероприятия, направленные на его популяризацию.

«Настало время, когда каждый в нашем городе должен стать языковым волонтёром. От этого будет зависеть, каким Ивано-Франковск будет завтра: украиноязычным или превратится в город без украинских ценностей», ― добавил Марцинкив.

О намерении организовать на западе Украины работу «языковых инспекторов» мэр Иваново-Франковска заявлял ещё в начале сентября. Их будут набирать из обычных граждан. Такие инспекторы возьмутся за популяризацию украинского языка в рамках борьбы с двуязычием в регионе. Они не будут выписывать штрафы, но смогут делать замечания гражданам на улице и в общественном транспорте.

Как сообщало ИА Регнум, дискриминация русского языка началась на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года. В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По данному закону государственным в стране является только украинский язык, нарушение соответствующей нормы карается штрафом.

В середине января 2021 года вступила в силу статья 30 этого закона, согласно которой вся сфера обслуживания на Украине переводится исключительно на украинский язык.

В мае 2023 года власти Киева взяли курс на полную украинизацию столицы Украины. Меры, направленные на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы в 2023–2025 годах, прописали в городской концепции. Мероприятия, реализуемые в рамках концепции, охватят сферы образования, культуры, общественный транспорт, сферу услуг.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в мае выразил уверенность в необходимости перейти от «оборонительной» к «наступательной украинизации» страны. Он добавил, что в такой «наступательной украинизации» предусмотрят дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка.

В июне депутаты приняли законопроект о дошкольном образовании, который запрещает проводить обучение на русском языке в детских садах.