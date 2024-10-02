Варшава, 2 октября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Ереван осторожно подходит к вопросу о возможном выходе из Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и изучает все риски, связанные с этим решением, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян 2 октября на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве.

Александр Патрин/ТАСС

«Не секрет, что стабильность должна быть приоритетом, а процесс, который может произойти, должен быть хорошо просчитан, управляем, я имею в виду управление рисками», — сказал глава ведомства. Видео выступления дипломата опубликовал портал News. am.

При этом Мирзоян напомнил, что Армения приостановила членство в ОДКБ, и подчеркнул, что Ереван не собирается возвращаться к прежним отношениям. По мнению министра, объединение якобы не работает.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 февраля объявил о заморозке участия страны в ОДКБ. 12 июня он отметил, что республика выйдет из объединения, когда сочтён нужным.

18 сентября Пашинян заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета Армении. По его словам, отношения Еревана с организацией находятся близко от точки невозврата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 сентября назвала слова армянского лидера противоречащими здравому смыслу. Если страна не выходит из ОДКБ, то нет смысла говорить об угрозах от этого союза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 сентября заявил, что категорически не согласен с тем, что от ОДКБ исходит какая-либо опасность суверенитету Армении. Организация стоит на страже своих членов, и Москва будет терпеливо доводить эту позицию до Еревана.