Киев, 2 октября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в руководстве Службы внешней разведки страны. Информация об этом опубликована на сайте президента Украины.

Keystone Press Agency/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

Зеленский своим приказом уволил с должности замглавы ведомства Олега Синайко и назначил на его место Геннадия Богача. Олег Луковский был переведён с должности заместителя руководителя на должность первого заместителя.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) без его ведома. Такое решение, как утверждают украинские СМИ, приняли в офисе главы киевского режима с целью ослабить позиции Буданова. Также источники утверждают, что заместители «были людьми» предыдущего министра обороны Алексея Резникова.

29 сентября в украинской прессе появились сообщения о готовящемся увольнении самого Буданова. Версии СМИ разнятся: одни утверждают, что его могут назначить послом, другие опровергают эти теории. Буданова называют главным оппонентом руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.