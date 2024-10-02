Москва, 2 октября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Госдума на заседании 2 октября одобрила в I чтении законопроект, вводящий запрет на приём букмекерами ставок от лиц младше 18 лет и должников по алиментам, сообщается в среду, 2 октября, в электронной базе российского парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, предлагается запретить приём ставок от людей с ограниченной дееспособностью. Речь идёт о тех, кого суд признал ограниченно дееспособным из-за пристрастия к азартным играм, злоупотребления алкоголем или наркотиками. Как отмечают авторы инициативы, такие люди ставят свою семью в тяжёлое материальное положение.

Нововведение позволит защитить наиболее уязвимые слои населения от возможных финансовых рисков. Если закон примут, организаторы азартных игр смогут выдворять посетителей, нарушающих правила и российское законодательства. Таким образом, будут приняты дополнительные меры к усилению контроля за игорным бизнесом.

В сентябре в Госдуму был внесён законопроект о запрете букмекерам и тотализаторам принимать ставки с кредитных карт. Авторы инициативы предложили возложить на банки обязанность ограничивать такие переводы. Как отметили авторы законопроекта, отсутствие таких ограничений, помимо негативных последствий, связанных с самим участием граждан в азартных играх, создаёт предпосылки для попадания таких людей и их семей в тяжёлое материальное положение.

Как сообщало ИА Регнум, в июле группа членов комитета Госдумы по физической культуре и спорту внесла на рассмотрение законопроект о праве граждан устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Нововведение предусматривает, что человек может попросить включить его в список тех, кто отказывается от участия в азартных играх.

Находящиеся в списке не смогут покупать лотерейные билеты и делать ставки. Организаторы азартных игр не будут иметь право присылать рекламу людям из списка.