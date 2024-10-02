Москва, 2 октября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Советский писатель Ян Таксюр, которого два года назад Киев обвинил в госизмене и отправил в тюрьму, рассказал, как украинские заключённые отреагировали на начало российской спецоперации. По его словам, даже в местах лишения свободы люди ждали прихода русских войск.

ИА Регнум

«О том, что меня обвиняют в измене, я узнал уже в тюрьме. Точнее, меня привезли сначала в тюрьму СБУ, продержали там двое суток, а потом отвезли в Лукьяновский СИЗО, но никаких обвинений мне никто не предъявлял. Со мной вообще обращались без всякого почтения», — поведал писатель в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Более того, признался Таксюр, когда его родные пытались узнать, куда он пропал, и отправились в главный офис СБУ с вопросами, там ответили, что якобы не в курсе.

Говоря о своей реакции на начало СВО, Таксюр отметил, что думал о «скором приходе наших».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920250" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Осуждённый в Киеве писатель Таксюр рассказал о реакции заключённых на СВО

«В марте, когда я уже сидел в СИЗО, меня поместили в карантин. Прихожу в камеру, а там в камере двое «смотрящих». Они весёлые все такие. Включён телевизор, диктор что-то вещает, а они смеются. Говорят: «Проходи, отец, садись, обедай». Я спрашиваю: «А что вообще происходит?» Они отвечают: «Ты знаешь, где сейчас российские танки? Возле Бучи и Ворзеля. Им нужно всего 20 минут, чтобы до нас доехать. Нас освободят», — рассказал писатель.

Он объяснил, что многие ждали освобождения, и за него лично тоже ходатайствовали. Но, как отметил Таксюр, киевский режим был настроен на его счёт очень серьёзно именно из-за позиции писателя по расколу церкви.

«Меня арестовали за то, что я объяснял православному народу, что этот томос — это обычная липа и что ПЦУ — это просто кучка растриг. Если патриарх Варфоломей в Турции на коленке написал им какую-то справку, но они от этого не будут каноническими. Просто я об этом говорил пять лет. И ПЦУ нужно было закрыть мне рот. Вот я и оказался в тюрьме СБУ», — сказал писатель.

Он также отметил, что сотрудники СБУ его «волокли к машине с закрытыми глазами», но вот в самой камере его никто не обижал.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.