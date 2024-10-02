Москва, 2 октября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. В одной из московских школ ученики заметили мужчину с предметом, похожим на ружьё. Об этом 2 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/Сергей Пятаков

Инцидент произошёл в учебном учреждении в Свиблово. Вооружённого человека в чёрной одежде заметила одна из школьниц. Он поднимался по лестнице в школе и скрылся в неизвестном направлении.

Девочка сообщила об этом в чат с одноклассниками, а те разослали информацию родителям.

На место вызвали полицию. Как установили правоохранители, незнакомцем оказался учитель ОБЖ, который нёс макет ружья в класс.

Как сообщало ИА Регнум, охрана Соборной мечети Москвы 17 августа задержала двух граждан Турции с предметом, похожим на гранату. Задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов. Как выяснилось, предмет оказался сувениром и не представлял опасности.