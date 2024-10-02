Берн, 2 октября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российский фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации, следует из документа с решением.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой», — привело 2 октября «РИА Новости» выдержку из документа.

Суд также обязал проигравшую сторону оплатить судебные издержки в размере 7 тыс. швейцарских франков и компенсацию Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству в размере 8 тыс. франков каждому.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье.

Спортсменку подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. 12 июня Спортивный арбитражный суд завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.

22 июля российская фигуристка впервые вышла на лёд после решения о четырёхлетней дисквалификации. Она приняла участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила», сыграв роль главной героини. В первом полноценном парном номере партнёром Валиевой стал серебряный олимпийский призёр Александр Энберт.