Москва, 2 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) антиизраильский пост, а через некоторое время начал искать адвоката.

hasbulla. hushetskiy/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

По информации Telegram-канала Mash, Магомедов вечером 1 октября опубликовал фотографию с ракетой, которая не разорвалась во дворе дома и торчит из земли. Свой пост он сопроводил подписью на английском языке: «Добро пожаловать в Израиль».

Публикация находилась на его странице менее 12 часов, после чего блогер удалил её. Вместо этого он разместил запись, в которой сообщил, что ему нужен адвокат в России, и попросил поделиться контактами «№ 1 адвоката в России».

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран нанёс массированный ракетный удар по Израилю. По данным газеты The Jerusalem Post, по еврейскому государству выпущено около 400 ракет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что Россия осуждает действия, которые приводят к гибели мирных жителей. Москва призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что удар был нанесён в качестве возмездия за убийство израильскими военными лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, и пригрозил новыми атаками, если будет реакция со стороны Тель-Авива.

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви пообещал дать ответ на ракетные удары и продемонстрировать наступательные возможности вооружённых сил республики. Время и цель будут выбраны позже, отметил он.