Вашингтон, 2 октября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Возможная победа кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис на предстоящих выборах в США станет «жестоким и необычным наказанием». Об этом 2 октября написал американский бизнесмен, основатель производителя электромобилей Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

AP/TASS Кандидат на пост президента США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис

В посте он заявил, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс должны победить.

«Я не смогу четыре года смотреть и слушать Камалуи и [её напарника на выборах кандидата в вице-президенты Тима] Уолца«, — отметил бизнесмен.

У его поста уже 4,6 млн просмотров и 82 тыс. отметок «Мне нравится».

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября Макс заявил, что в случае победы на выборах Харрис в стране может закончиться демократия. Бизнесмен пояснил, что в случае победы кандидата от демократов нелегальные иммигранты продолжат приезжать в США, а затем постепенно получать гражданство и право голоса на следующих выборах.

Ранее мультимиллиардер выразил мнение, что США «скатятся в тиранию» в случае поражения Трампа на президентских выборах.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий глава Белого дома Джо Байден, однако после того, как тот снялся с предвыборной гонки, Москва решила поддержать Харрис. При этом глава государства подчеркнул, что не России определять фаворитов на выборах главы Белого дома, это должен сделать американский народ.