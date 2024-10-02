Париж, 2 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Французская законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила предложение партии «Непокорённая Франция» об импичменте президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом 2 октября сообщил телеканал BFMTV.

MAST IRHAM/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

Уточняется, что поддержали инициативу 15 депутатов, против проголосовали 54 законодателя.

Как сообщало ИА Регнум 17 сентября, депутаты левой партии «Непокорённая Франция» направили резолюцию об импичменте Макрона после того, как глава государства решил не приглашать левых в новое правительство страны, несмотря на победу их коалиции на парламентских выборах. Предложение касается статьи французской конституции, предусматривающей возможность импичмента в случае, если президент нарушает свои обязанности.

Поддержку резолюции об импичменте Макрона уже выразил 81 депутат от «Нового народного фронта», в том числе 72 представителя «Непокорённой Франции». Кроме того, инициативу готовы одобрить зелёные и ряд членов группы «Левые демократы и республиканцы».

Телеканал BFMTV 17 сентября сообщил, что Макрон занял только 44-е место по популярности среди французских политиков в рейтинге, составленном социологической службой Ifop-Fiducal по итогам опроса.