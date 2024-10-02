Москва, 2 октября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В штате Уттар-Прадеш в Индии директор школы вместе с несколькими учителями жестоко убил 11-летнего ученика. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

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Как пишет издание, владелец школы, который якобы верит в «тантрические» практики, попросил своего сына — директора школы принести в жертву ребенка ради процветания учебного заведения и его семьи.

Отец и сын вместе с тремя другими сотрудниками похитили жертву из общежития школы и отвезли ее в укромное место, однако ребёнок проснулся и начал плакать. После этого они задушили его, отмечается в материале, опубликованном 27 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября в сточном канале туристического района Карон на таиландском острове Пхукет местные жители обнаружили тело 27-летнего жителя Нижнего Тагила Ильи Орлова. По свидетельству осмотревших труп тайских медиков, перед смертью мужчину пытали. Его тело было найдено у подножия статуи Нага, мифического змея, известного по сказкам Киплинга. При этом все ценные вещи, деньги и карты похищены не были.