Москва, 2 октября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Политика конфиденциальности мессенджера Telegram с 2018 года предусматривает передачу властям данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала. Об этом 2 октября сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, которого во Франции обвинили в отказе предоставлять такую информацию.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«С 2018 года Telegram может раскрывать IP-адреса/номера телефонов преступников властям в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран <…> Этот процесс был налажен задолго до прошлой недели», ― написал Дуров в своём Telegram-канале.

По его словам, за период с января по март текущего года в Бразилии Telegram раскрыл данные по 75 юридическим запросам, и ещё по 128 во втором и третьем кварталах текущего года. В Индии руководство мессенджера удовлетворило за 10 месяцев в общей сложности почти 7 тыс. юридических запросов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября Дуров информировал об изменённых условиях предоставления услуг и политики конфиденциальности платформы. Он пояснил, что в целях профилактики злоупотребления поиском в Telegram со стороны мошенников техническая служба обновила пользовательское соглашение и политику конфиденциальности, добившись их согласованности по всему миру.

В разделе «Политика конфиденциальности Telegram» появился новый пункт под номером 8.3 «Правоохранительные органы». Таким образом, платформа может раскрыть данные пользователя, который проходит подозреваемым по уголовному делу и на которого поступит официальный судебный запрос.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Его поместили под стражу. Франция считает Дурова причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.

Предприниматель 6 сентября заявил, что поставил цель снизить возможность использовать Telegram в преступных целях. Злоумышленники могут злоупотреблять платформой, особенно на фоне увеличения количества пользователей. Telegram и соцсети в целом должны стать безопаснее, считает он.