Волгоград, 2 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Солистка группы RASA Дарья Шейк назвала выступление на открытии OLIMPBET Суперкубка России по футболу в Волгограде одним из запоминающихся в 2024 году.

«Русская медиагруппа» Группа RASA на открытии OLIMPBET Суперкубка России по футболу в Волгограде

«Выступление на футбольных матчах — это всегда очень приятно. Ощущается тепло от всех тех зрителей, что пришли поболеть за свои команды», — отметила певица. По её словам, аудитория спортивных болельщиков всегда очень тёплая и на концертах эта публика очень ярко реагирует, даже если она не знает песни.

Группа RASA стала хедлайнером открытия «Российского Супербоула». Артисты исполнили свои песни перед 40-тысячной аудиторией «Волгоград Арены». Трофей тогда достался петербургскому «Зениту», который обыграл «Краснодар» со счетом 4:2. «Русская медиагруппа» выступила партнером масштабного спортивного мероприятия.