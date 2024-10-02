Белгород, 2 октября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Один человек погиб и четверо получили ранения при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) села Крапивного Шебекинского городского округа. Об этом 2 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Мужчина скончался на месте от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.

«Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Девочку 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи она будет переведена в детскую областную клиническую больницу», — написал глава региона в Telegram-канале.

Её мать в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой и иными ранениями направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Трёхлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой медики доставят в детскую областную клиническую больницу. Её мать с минно-взрывной травмой и резаными ранами шеи и голени бригада скорой привезёт в белгородскую больницу.

После украинской атаки повреждения получили кровля, фасады, остекление в четырёх частных домах. Кроме того, перебита газовая труба. Зафиксированы повреждения легкового и грузового автомобилей. Оперативные службы прибыли на место инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября водитель получил ранения в результате атаки ВСУ на село Черемошное в Белгородской области. Его грузовой автомобиль полностью сгорел. Раненому в больнице оказали необходимую помощь. Его планируется отвезти в Белгород в городскую больницу № 2 в для дальнейшего обследования. Двое мирных жителей получили ранения в селе Тишанка в Волоконовском районе в результате украинской атаки с применением FPV-дрона.

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 2 октября сбили над территорией Белгородской области шесть беспилотников.