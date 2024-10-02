Таймырский район, Красноярский край, 2 октября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. На Таймыре состоялась научная экспедиция по изучению птиц. Ученые провели комплексные авиаобследования внутренней дельты Енисея (Бреховские острова), а также крупных островов Енисейского залива. Исследования прошли при поддержке компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре завершилась экспедиция по исследованию птиц

Общая протяженность авиамаршрутов проведенной в Красноярском крае экспедиции по изучению птиц превысила 4000 км. Главной целью прошедших исследований стала оценка значимости дельты реки Енисея для водоплавающих и околоводных птиц в период их осенней миграции. Ученые отметили в этих районах перемещения малых лебедей, гусей, уток и чаек.

Кроме того, специалисты провели фотосъёмку всех встреченных на маршруте птиц — всего было сделано более 67 тысяч фотографий. По результатам полученных данных они уточнили численность и видовой состав стай и отдельных особей, а также определили координаты их гнездования. Это позволит получить комплексное представление о фауне и распределении птиц в этом районе, в том числе редких и охраняемых видов.

Также ученые обследовали берега Енисейского залива и прилегающих участков побережья Карского моря. Здесь они отметили скопления чаек и зарегистрировали активную миграцию гусей.

Полевые работы проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура». Её реализует Арктический научный центр компании. В период с 2024 по 2027 год на полуострове Таймыр планируются исследования северного оленя, белого медведя, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.

В этом сезоне ученые уже проводили полевые работы по изучению птиц на Бреховских островах. Специалисты преодолели более 400 км в поисках редких видов птиц, занесенных в Красную книгу. Кроме того, при поддержке «Роснефти» в рамках программы «Тамура» прошли научно-исследовательские экспедиции по изучению диких северных оленей и белых медведей.

Арктический научный центр «Роснефти» реализует самую масштабную с советских времен программу изучения Арктического региона. За 12 лет проведено уже более 50 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.