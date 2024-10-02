Одесса, Украина, 2 октября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Пункт пропуска «Орловка» на границе Украины с Румынией возобновил работу после временного перерыва. Об этом 2 октября сообщили в Telegram-канале украинской таможенной службы.

Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Паромный пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией возобновил свою работу», — заявили таможенники.

По их словам, пропуск осуществляется в штатном режиме.

Ранее пункт приостанавливал работу. Таможенная служба назвала причиной принятие мер по стабилизации функционирования.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале сообщил, что в ночь на 2 октября были нанесены удары по припортовой зоне в Одесской области вблизи границы. По его информации, паромный терминал «Орловка» уже некоторое время используется для ввоза со стороны Румынии военной техники. Её складируют в порту. Предварительно, на поражённых паромах было не только вооружение, но и иностранные наёмники.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября Лебедев проинформировал об ударах по двум погрузочным терминалам в порту Исмаил и судоремонтному заводу в городе в Одесской области. В районе завода, по предварительным данным, зафиксировали сильную детонацию.

Тремя днями ранее подполье сообщило о нахождении судов с военной техникой в порту под Одессой во время взрыва. Детонацию зафиксировали в районе порта «Южный» 25 сентября. В это же время взрыв прогремел в районе посёлка Гвардейское недалеко от порта «Южный». В населённом пункте, отмечал Лебедев, расположены несколько военных частей и прочие военные объекты.