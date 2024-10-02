Москва, 2 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия украинской армии, сообщил 2 октября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России также нанесли удары по пункту управления украинской оперативно-тактической группы «Луганск», скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил об освобождении российскими военными села Верхнекаменскоего в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в ДНР подразделения Южной группировки нанесли удары по ВСУ в районах городов Константиновка и Часов Яр. На этом направлении украинская армия потеряла за сутки 855 военных.

За сутки потери ВСУ в зоне спецоперации составили 2120 военных. Также украинские войска потеряли четыре танка, семь единиц другой бронетехники, 28 различных артиллерийских орудий.