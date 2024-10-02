В США эмигрант спрятал коллекцию винтажных автомобилей на свалке
Лос-Анджелес, США, 2 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. В США на свалке была найдена коллекция раритетных автомобилей, которые простояли там около сорока лет. Об этом 25 сентября сообщила газета Daily Mail.
По данным газеты, на окраине Лос-Анджелеса, штат Калифорния, обнаружили коллекцию из более чем пятисот автомашин и запчастей. Она принадлежала Руди Кляйну — эмигранту, переехавшему в США из Германии в середине прошлого века. Сперва он работал мясником, а потом стал заниматься коллекционированием редких автомобилей.
«Кляйн открыл свою знаменитую свалку Porsche Foreign Auto в 1967 году. Затем он начал расширять свой автопарк. Со стороны свалка выглядела заброшенной, она была окружена заборами и колючей проволокой. Но внутри все было иначе. Там были спрятаны роскошные автомобили — Ferrari, Porsche и Lamborghini», — сказано в материале.
Кляйн умер в 2001 году, но его наследники долгое время не впускали на свалку посторонних. Теперь же ожидается, что машины будут выставлены на аукцион.
Как передавало ИА Регнум, в апреле на улицы Москвы выехали «чайки», «москвичи», «Волги» с оленем на капоте, Jaguar, Porsche, Rolls-Royce и другие представители автомобильной истории прошлого. Автозабег прошёл в рамках ретроралли «Столица». Председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский назвал это событие «выдающимся» для историков, коллекционеров и всех, кто «с бензином в крови».