Лос-Анджелес, США, 2 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. В США на свалке была найдена коллекция раритетных автомобилей, которые простояли там около сорока лет. Об этом 25 сентября сообщила газета Daily Mail.

Courtesy of RM Sotheby

По данным газеты, на окраине Лос-Анджелеса, штат Калифорния, обнаружили коллекцию из более чем пятисот автомашин и запчастей. Она принадлежала Руди Кляйну — эмигранту, переехавшему в США из Германии в середине прошлого века. Сперва он работал мясником, а потом стал заниматься коллекционированием редких автомобилей.

«Кляйн открыл свою знаменитую свалку Porsche Foreign Auto в 1967 году. Затем он начал расширять свой автопарк. Со стороны свалка выглядела заброшенной, она была окружена заборами и колючей проволокой. Но внутри все было иначе. Там были спрятаны роскошные автомобили — Ferrari, Porsche и Lamborghini», — сказано в материале.

Кляйн умер в 2001 году, но его наследники долгое время не впускали на свалку посторонних. Теперь же ожидается, что машины будут выставлены на аукцион.

Как передавало ИА Регнум, в апреле на улицы Москвы выехали «чайки», «москвичи», «Волги» с оленем на капоте, Jaguar, Porsche, Rolls-Royce и другие представители автомобильной истории прошлого. Автозабег прошёл в рамках ретроралли «Столица». Председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский назвал это событие «выдающимся» для историков, коллекционеров и всех, кто «с бензином в крови».